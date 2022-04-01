Бельгійський вундеркінд в 11 років отримав диплом бакалавра з фізики

09:15 07 липня Київ, Україна

Всього рік знадобився 11-річному вундеркінду з бельгійського міста Остенде Лорану Сімонсу, щоб стати бакалавром фізики.

Раніше Сімонс закінчив середню школу за 1,5 року і отримав атестат у 8 років, повідомляє видання De Telegraaf.

"Мені без різниці, чи молодше я. Я розглядаю це виключно заради отримання знань. В квітні минулого року я пройшов кілька уроків по класичній механіці і квантовій фізиці. Мені відразу захотілося дізнатися про це все. Тепер я відклав всю свою решту роботи, щоб вникнути в це", - розповідає він в інтерв'ю для De Telegraaf.

Тепер Сімонс хоче отримати ступінь магістра фізики в Університеті Антверпена. Також він буде працювати над своєю докторською дисертацією.

"Моя мета - безсмертя. Я хочу мати можливість механізувати якомога більше частин свого тіла", - продовжує він.

Також хлопчик уточнив, що квантова фізика - це лише початок його шляху і "перша частина головоломки".