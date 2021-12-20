Білоруси мають намір в жовтні налагодити випуск другої російської ковід-вакцини

09:02 09 квітень Київ, Україна

Медична та наукова бази Білорусі дозволяють одночасно займатися виробництвом і випуском декількох ковід-вакцин. Тому вже до жовтня в країні буде налагоджено виробництво другої російської вакцини.

Про це заявив міністр охорони здоров'я РБ Дмитро Піневич.



Він заявив, що ця вакцина буде також виготовлятися на майданчику "Белмедпрепарати".



"Я впевнений, що ми десь в жовтні зробимо цю вакцину", - сказав Піневич. Він уточнив, що мова йде про векторну вакцину - по аналогії з вакциною "Супутник V".



Крім того, за словами Піневича, Білорусь планує створення і власної вакцини.

"Ми ще ж говоримо про створення ще однієї вакцини, тобто це вже вакцина власного виробництва. Вона буде не векторна вакцина, це інактивована вакцина. Ось вона вже створюється на базі РНПЦ епідеміології", - зазначив міністр.

У березні в Білорусі почався промисловий випуск російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Планований обсяг випуску - до 500 тис. доз препарату на місяць.



Що стосується білоруської вакцини від коронавірусу, то Лукашенко повідомляв, що вона може бути створена в другій половині цього року.