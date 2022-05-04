Білорусь: суд виніс вирок журналісту, який "ображав" Лукашенка

50-річний журналіст сайту «Перший регіон» Сергій Гордієвич засуджений до 1,5 року позбавлення волі за «образу Лукашенка і наклеп».
Про це пише білоруська служба Радіо Свобода.
Згідно з матеріалами слідства, Гордієвич нібито ображав Лукашенка і двох міліціонерів в чаті Telegram-каналу Реальний Дорогичин.
Суддя визнав журналіста винним за трьома статтями - образа представників влади в зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, поширення завідомо неправдивих і тих, що ганьблять іншу особу, відомостей, що містять звинувачення в скоєнні тяжкого злочину, а також публічну образу президента Білорусі.
Гордієвичу присудили один рік і шість місяців позбавлення волі у виправній колонії загального режиму. Його взяли під варту в залі суду.
Також Гордієвича зобов'язали виплатити компенсацію у дві тисячі білоруських рублів за "моральну шкоду", завдану двом співробітникам правоохоронних органів.
Співробітник медіа не визнав своєї провини і відмовлявся давати свідчення.
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