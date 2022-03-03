Білорусь відповіла точковими заходами на санкції США

19:20 03 червень Київ, Україна

Влада Білорусі прийняла точкові заходи у відповідь на санкції США , а саме: скорочення персоналу американського посольства, посилення візових процедур, а також відкликання рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє МЗС Білорусі у четвер, 3 червня.

"Сьогодні в МЗС був викликаний тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь. Серед них скорочення дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців в Білорусі на тимчасовій основі. Нами також відкликано рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку", - заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Він додав, що прийняті Мінськом заходи - точкові і покликані послати чіткий сигнал США про безперспективність тиску і примусу у відносинах з Білоруссю.

"Як і раніше, ми не налаштовані на ескалацію і готові продовжувати контакти з американською стороною на принципах рівноправності і взаємної поваги", - сказав Глаз.

Прессекретар МЗС Білорусі вважає дії США щодо білоруських підприємств - незаконними і такими, що суперечать міжнародному праву. За його словами, санкції завдадуть шкоди трудовим колективам підприємств - простим білоруським громадянам.