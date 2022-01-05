Білорусь зазнає на собі вакцину від COVID-19 і купить у РФ зброю

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Сьогодні, 24 серпня, лідери Білорусі і Росії домовилися, що громадяни РБ візьмуть участь у випробуванні вакцини від коронавируса, російського виробництва і обговорили питання покупки зброї. Лукашенко дав добро на участь білорусів в третьому етапі випробувань вакцини від COVID-19. Відзначається, що Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена дана вакцина

А також, вирішили питання з поставками зброї.

"Білорусь закупить у Росії БТР, вертольоти Мі-35м, підписаний план взаємодії з постачання систем ППО виробництво" Алмаз-Антей ", - повідомили в Міноборони республіки.

Крім того, лідери двох держав у телефонній розмові обговорили ситуацію в Білорусі і на зовнішньому контурі, особливо на західному напрямку. Лукашенко поінформував Путіна про заходи, що вживаються з метою нормалізації обстановки в країні.