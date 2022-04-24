"Білорусі нікуди не дітися від тісних відносин з РФ" - Лукашенко

25 листопада в Мінську відбулася зустріч Олександра Лукашенка з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим.
Серед питань, які були розглянуті, - координація дій в міжнародних організаціях, ЄАЕС, ОДКБ, СНД. Також були порушені стан відносин з Євросоюзом, перспективи формування Великого євразійського партнерства через поєднання інтеграційних процесів, а також взаємодія в сфері міжнародної інформаційної безпеки.
Серед питань, які були розглянуті, - координація дій в міжнародних організаціях, ЄАЕС, ОДКБ, СНД. Також були порушені стан відносин з Євросоюзом, перспективи формування Великого євразійського партнерства через поєднання інтеграційних процесів, а також взаємодія в сфері міжнародної інформаційної безпеки.
Відносини між Білоруссю і Росією потребують не перезавантаження, а розвитку. Білорусі нікуди не дітися від тісних і дружніх відносин з Росією. Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко.
Також Лукашенко підкреслив, що Білорусь прагне зберігати тісний контакт з Росією.
Росія і Білорусія підтвердили курс на зміцнення союзницьких стратегічних зв'язків
Після зустрічі Сергій Лавров заявив, що Лукашенко підтвердив прихильність всім домовленостям, які досягнуті на вищому рівні між нашими країнами.
Крім того, Лавров зазначив, що влада обох країн бачить "вороже ставлення" країн Заходу. За його словами, США та інші країни часто намагаються втрутитися в політичні процеси в Росії і Білорусії.
Лукашенко привітав Росію з успіхами на Кавказі
Лукашенко заявив, що завдяки Росії припинилася "бійня" в Нагірному Карабаху.
Планується засідання Ради колективної безпеки на рівні глав держав
Зустріч Ради колективної безпеки на рівні глав держав відбудеться найближчими днями. Таку заяву за підсумками переговорів зробив Сергій Лавров. Глава МЗС РФ пояснив, що зустріч відбудеться відразу ж після засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОДКБ.
Він нагадав також, що на даному етапі Росія головує в ОДКБ.
В ОДКБ входять шість країн: Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.
Він нагадав також, що на даному етапі Росія головує в ОДКБ.
В ОДКБ входять шість країн: Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі