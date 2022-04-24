"Білорусі нікуди не дітися від тісних відносин з РФ" - Лукашенко

15:57 26 листопада Київ, Україна





Серед питань, які були розглянуті, - координація дій в міжнародних організаціях, ЄАЕС, ОДКБ, СНД. Також були порушені стан відносин з Євросоюзом, перспективи формування Великого євразійського партнерства через поєднання інтеграційних процесів, а також взаємодія в сфері міжнародної інформаційної безпеки. 25 листопада в Мінську відбулася зустріч Олександра Лукашенка з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим Серед питань, які були розглянуті, - координація дій в міжнародних організаціях, ЄАЕС, ОДКБ, СНД. Також були порушені стан відносин з Євросоюзом, перспективи формування Великого євразійського партнерства через поєднання інтеграційних процесів, а також взаємодія в сфері міжнародної інформаційної безпеки.

Відносини між Білоруссю і Росією потребують не перезавантаження, а розвитку. Білорусі нікуди не дітися від тісних і дружніх відносин з Росією. Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко.

"Що стосується білорусько-російських відносин, то нам треба, можливо, не про якесь перезавантаження говорити, але про посилення, інтенсифікацію наших відносин. Теза абсолютно напрошується. Не просто теза, а практика. Я хочу, щоб ви розуміли і знали, що ми до цього готові", - зазначив глава держави.

Також Лукашенко підкреслив, що Білорусь прагне зберігати тісний контакт з Росією.

"Я нічого нового не сказав. Я завжди про це говорив. Просто не завжди, слухаючи мене, хотіли на цьому наголошувати і повторювати, особливо в Росії... Час показав, що нам нікуди не дітися від дуже тісних і дружніх відносин. Упевнений, що керівництво Росії сьогодні хоче і підтримує такі відносини", - додав він.

Росія і Білорусія підтвердили курс на зміцнення союзницьких стратегічних зв'язків

Після зустрічі Сергій Лавров заявив, що Лукашенко підтвердив прихильність всім домовленостям, які досягнуті на вищому рівні між нашими країнами.

"Перш за все, маю на увазі курс на всебічне зміцнення наших зв'язків - союзницьких, стратегічних - у всіх областях", - сказав глава МЗС РФ.

Крім того, Лавров зазначив, що влада обох країн бачить "вороже ставлення" країн Заходу. За його словами, США та інші країни часто намагаються втрутитися в політичні процеси в Росії і Білорусії.

"Ми сприймаємо це спокійно. У нас є Союзна держава, є чим захищати себе, як відстояти свою незалежність, і це загальна позиція наших президентів і наших урядів", - зазначив глава МЗС Росії.

Лукашенко привітав Росію з успіхами на Кавказі

Лукашенко заявив, що завдяки Росії припинилася "бійня" в Нагірному Карабаху.

"Ви просто молодці. Ясно, що без витрат не буває, і критика буде, все буде. Але те, що багато в чому завдяки Росії припинилася ця бійня, що там не гинуть люди, і що в принципі нехай на початку шляху ми там знаходимося, але почали цей довгий шлях до нормалізації відносин на Кавказі - це дуже позитивно і хороший знак", - сказав він.

Планується засідання Ради колективної безпеки на рівні глав держав

Зустріч Ради колективної безпеки на рівні глав держав відбудеться найближчими днями. Таку заяву за підсумками переговорів зробив Сергій Лавров. Глава МЗС РФ пояснив, що зустріч відбудеться відразу ж після засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОДКБ.



Він нагадав також, що на даному етапі Росія головує в ОДКБ.



В ОДКБ входять шість країн: Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.