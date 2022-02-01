Білорусь: барабанщик-любитель, який брав участь в протестах, отримав 6 років в'язниці

Суд Московського району Мінська оголосив вирок барабанщику Олексію Санчуку, згідно з рішенням суду Санчук визнаний винним за кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі і засуджений до 6 років позбавлення волі.
Про це повідомляє правозахисний центр Вясна.
Санчука звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 і 2 ст. 342 (організація, підготовка дій, активна участь в діях, що грубо порушують громадський порядок), ч. 3 ст. 293 (навчання або інша підготовка осіб для участі в масових заворушеннях) і ст. 13 ч. 2 ст. 293 (підготовка до участі в масових заворушеннях).
Білоруські правозахисники визнали 30-річного барабанщика-любителя Олексія Санчука політв'язням.
Відзначається, що Санчука і декількох інших активістів з групи барабанщиків "Вимагаємо розійтися", яка стала одним із символів протестів, силовики затримали на репетиції в листопаді минулого року. Музикантів адміністративно засудили за участь у несанкціонованій акції протесту, але один із затриманих тоді - Олексій Санчук - після 15-добового арешту так і не вийшов на свободу.
Проти нього порушили кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу: організація, підготовка дій, активна участь в діях, що грубо порушують громадський порядок; навчання або інша підготовка осіб для участі в масових заворушеннях і підготовка до участі в масових заворушеннях. Санчук визнав себе винним тільки за першими двома статтями.
Сьогодні, після майже місяця розгляду справи, суд виніс вирок Олексію Санчуку: шість років позбавлення волі в умовах посиленого режиму. Саме таке покарання і просив прокурор.
Сьогодні, після майже місяця розгляду справи, суд виніс вирок Олексію Санчуку: шість років позбавлення волі в умовах посиленого режиму. Саме таке покарання і просив прокурор.
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