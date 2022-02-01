Білорусь: барабанщик-любитель, який брав участь в протестах, отримав 6 років в'язниці

20:39 13 травень Київ, Україна

Суд Московського району Мінська оголосив вирок барабанщику Олексію Санчуку, згідно з рішенням суду Санчук визнаний винним за кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі і засуджений до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє правозахисний центр Вясна.

Санчука звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 і 2 ст. 342 (організація, підготовка дій, активна участь в діях, що грубо порушують громадський порядок), ч. 3 ст. 293 (навчання або інша підготовка осіб для участі в масових заворушеннях) і ст. 13 ч. 2 ст. 293 (підготовка до участі в масових заворушеннях).

Білоруські правозахисники визнали 30-річного барабанщика-любителя Олексія Санчука політв'язням.



Відзначається, що Санчука і декількох інших активістів з групи барабанщиків "Вимагаємо розійтися", яка стала одним із символів протестів, силовики затримали на репетиції в листопаді минулого року. Музикантів адміністративно засудили за участь у несанкціонованій акції протесту, але один із затриманих тоді - Олексій Санчук - після 15-добового арешту так і не вийшов на свободу.

Проти нього порушили кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу: організація, підготовка дій, активна участь в діях, що грубо порушують громадський порядок; навчання або інша підготовка осіб для участі в масових заворушеннях і підготовка до участі в масових заворушеннях. Санчук визнав себе винним тільки за першими двома статтями.



Сьогодні, після майже місяця розгляду справи, суд виніс вирок Олексію Санчуку: шість років позбавлення волі в умовах посиленого режиму. Саме таке покарання і просив прокурор.