Білорусь запровадила обмеження на вивіз низки продтоварів

20:31 12 квітня Київ, Україна

Уряд Білорусі запровадив обмеження на вивезення цукру, солі, гречки та інших бакалійних товарів у зв'язку з підвищеним попитом у прикордонних районах.



Згідно з рішенням білоруського уряду, до країн за межами ЄАЕС із Білорусі тепер можна вивозити:

до одного кілограма борошна (гречаного, пшеничного), деяких видів круп (гречаного, рисового, манного, вівсяного, вівсяних пластівців, пшона), цукру, солі та макаронних виробів;

до одного літра олії;

до трьох банок м'ясних, молочних та рибних консервів (за винятком дитячого харчування).

Обмеження не поширюються на товари, куплені в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані у пунктах пропуску на кордоні Білорусі.