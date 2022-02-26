Білорусь: всі іноземні ЗМІ позбавлені акредитації

20:14 02 жовтень Київ, Україна

Введено новий порядок акредитації журналістів іноземних ЗМІ в Білорусі, з 5 жовтня всі іноземні засоби масової інформації повинні пройти переакредитацію, якщо хочуть продовжити роботу на території РБ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.



Нове положення передбачає подання документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації та з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрілансерів в інтересах закордонних ЗМІ.



У МЗС нагадали, що інформаційний суверенітет Білорусі є важливим елементом безпеки.

"У ситуації, що складається, ми змушені реалізувати своє суверенне право та застосувати необхідні захисні заходи, в тому числі - у вигляді нових норм положення", - заявили в МЗС.

У зв'язку з прийняттям нового положення дія виданих раніше акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня. З 5 жовтня комісія з питань акредитації почне працювати в новому складі, приймання електронних заявок також стартує в цей день.





