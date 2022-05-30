Білорусь озброює співробітників МНС

11:53 30 травня Київ, Україна

Озброєні табельною зброєю співробітники МНС допомагатимуть силовикам під час масових заворушень та у разі збройного конфлікту.

Про це заявив міністр із надзвичайних ситуацій Вадим Синявський.



Поставлено завдання зробити необхідне озброєння особового складу табельною зброєю. До 15 червня ми отримуємо озброєння у міністерстві оборони та фактично будемо готові до виконання завдань, що стоять за призначенням у цьому сегменті роботи МНС.

За словами Синявського, зараз рятувальники проходять підготовку для дій в «особливих умовах». Цього вимагав лукашенко. Насамперед, їхня допомога може знадобитися для вирішення «внутрішніх проблем, пов'язаних із масовими заворушеннями». Крім того, співробітників відомства залучать «у разі збройного конфлікту та агресії» щодо білорусі.



Курсантів Університету цивільного захисту теж готуватимуть відповідним чином, до навчальних програм уже вносяться зміни, додав Синявський.



Глава МНС зазначив, що співробітники відомства сприйняли цю новину із тривогою. Але їх поспішили запевнити, що ці завдання виконуватимуться виключно у разі виникнення «особливих умов».



Дуже багато з цього приводу суджень, до нас надходять різні звернення. Чесно кажучи, і наші працівники були схвильовані: «А як ми виконуватимемо цю роботу?» Але коли вони поринули у процес підготовки — все стало на свої місця. Всі чудово розуміють, чому, коли і за яких умов ми займатимемося цією роботою.



Така перепідготовка рятувальників скоротить можливості «недоброзичливців», які хочуть «вкотре випробувати білоруське суспільство на міцність», підсумував Синявський.



Раніше повідомлялося, що влада білорусі почала готуватися до можливого вступу у війну проти України. 26 травня лукашенко наказав створити оперативне командування армії на південному напрямку, де на початку місяця вже було розгорнуто сили спеціальних операцій.



Він пояснив, що білорусь має зіткнутися з безпрецедентним економічним, політичним та військовим тиском, який чинитиметься, зокрема, через ескалацію конфлікту в Україні. Тому війська країни мають бути готові «дати адекватну відповідь будь-якої хвилини».



На день пізніше міністр оборони білорусії Віктор Хренін оголосив про створення народного ополчення за наказом лукашенка. Він зазначив, що завдяки цьому кількість захисників країни «збільшиться у рази».



Також влада білорусі запровадила обмеження на відвідування прикордонної смуги у Гомельській області з 1 червня по 31 серпня поточного року.