Білорусь: водомети з фарбою та жорсткий розгін протестувальників

Після проведення Олександром Лукашенком таємної інавгурації на пост президента, люди вийшли на акцію протесту.
Відео розгону людей силовиками опублікували на YouTube.
Силовики підійшли до Палацу спорту, оточили частину мітингувальників, є окремі затримання. Близько 5000 осіб були на піку протесту у Стелли, але ОМОН в чорно-зеленому розігнав колону, застосувавши водомети, проїжджа частина вже розчищена для машин. Деякі люди були затримані, деякі зникли у дворах і магазинах. Кілька тисяч людей залишаються на тротуарах уздовж Машерова.
Біля стели "Мінськ - місто герой" при розгоні протестувальників постраждала жінка, проте "швидких" навколо не було. В якому стані вона знаходиться і наскільки важкі ушкодження вона отримала, поки невідомо.
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