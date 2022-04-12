Білорусь: вчора силовики обшукали офіси і затримали близько 10 представників правозахисних організацій країни

06:22 15 липня Київ, Україна

Підконтрольні самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку силовики 14 липня піддали обшукам низку правозахисних та громадських організацій Білорусі.

Про це йдеться на сайті правозахисного центру "Весна".

В результаті обшуків були затримані не менше десяти осіб.



Зокрема, юрист Володимир Лабкович з дружиною Ніною, член ради "Весни" Валентин Стефанович, голова "Весни" Алесь Беляцький, журналіст і правозахисник Сергій Сис, координатор кампанії "Правозахисники проти смертної кари" Андрій Полуда, правозахисниця Євгенія Бабаєва, правозахисниця "Весни" Олена Лаптенок, громадський діяч Сергій Мацкевич, правозахисник Олег Мацкевич, колишня член "Весни" Марина Статкевич, керівник осередку Вільної профспілки з Полоцька і член Полоцького правозахисного товариства Микола Шарах, поетеса Лера Сом, редактор порталу orsha.eu і правозахисник Ігор Казмерчак.