Білорусь: учасники "радикального чату" отримали від 5 до 9 років колонії

Мінський суд засудив до реальних термінів 11 учасників опозиційних Telegram-чатів, за версією звинувачення, члени чатів поширювали заклики до участі в масових заворушеннях.
Про це повідомляє правозахисний центр Весна в понеділок, 19 липня.
Трьох людей визнали винними в приготуванні до участі в масових заворушеннях. За цією статтею п'ять років колонії посиленого режиму отримали 23-річний Артем Косаківський, 37-річний Дмитро Ластовський і 31-річний Дмитро Жебуртович.
Семеро людей звинувачували в приготуванні до участі в масових заворушеннях і навмисного знищення або пошкодження майна. За це по 8 років колонії посиленого режиму отримали наступні сім осіб:
Семеро людей звинувачували в приготуванні до участі в масових заворушеннях і навмисного знищення або пошкодження майна. За це по 8 років колонії посиленого режиму отримали наступні сім осіб:
- 40-річний будівельник Павло Недбайло;
- 33-річний архітектор, дизайнер Ростислав Стефанович;
- 26-річний зварювальник Євген Пропольський;
- 23-річний Олександр Рєзнік;
- 48-річний системний адміністратор Сергій Плоніс;
- 20-річний Артем Міцук;
- Олександр Юрчик.
Ще один фігурант - 38-річний інженер ППО, менеджер Юрій Белько - отримав 9 років колонії посиленого режиму за статтями про незаконне зберігання вогнепальної зброї (частина 2 статті 295 КК), приготування до масових заворушень і навмисного знищення майна.
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