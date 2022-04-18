Білорусь: учасники "радикального чату" отримали від 5 до 9 років колонії

17:50 19 липня Київ, Україна

Мінський суд засудив до реальних термінів 11 учасників опозиційних Telegram-чатів, за версією звинувачення, члени чатів поширювали заклики до участі в масових заворушеннях.
 
Про це повідомляє правозахисний центр Весна в понеділок, 19 липня.
"Їх визнали винними за статтями 218 (умисне знищення або пошкодження майна), 293 (участь у масових заворушеннях), 295 (незаконна дія щодо вогнепальної зброї і боєприпасів) Кримінального кодексу і позбавили волі на термін від п'яти до дев'яти років в колонії посиленого режиму", - сказано в повідомленні.
Трьох людей визнали винними в приготуванні до участі в масових заворушеннях. За цією статтею п'ять років колонії посиленого режиму отримали 23-річний Артем Косаківський, 37-річний Дмитро Ластовський і 31-річний Дмитро Жебуртович.

Семеро людей звинувачували в приготуванні до участі в масових заворушеннях і навмисного знищення або пошкодження майна. За це по 8 років колонії посиленого режиму отримали наступні сім осіб:
  • 40-річний будівельник Павло Недбайло;
  • 33-річний архітектор, дизайнер Ростислав Стефанович;
  • 26-річний зварювальник Євген Пропольський;
  • 23-річний Олександр Рєзнік;
  • 48-річний системний адміністратор Сергій Плоніс;
  • 20-річний Артем Міцук;
  • Олександр Юрчик.
Ще один фігурант - 38-річний інженер ППО, менеджер Юрій Белько - отримав 9 років колонії посиленого режиму за статтями про незаконне зберігання вогнепальної зброї (частина 2 статті 295 КК), приготування до масових заворушень і навмисного знищення майна.