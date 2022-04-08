Білорусь зосередила бойові батальйони на українсько-білоруському кордоні

07:22 08 квітня Київ, Україна

Збройні сили білорусі проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах на всій території країни.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 квітня.



Близько чотирьох батальйонних тактичних груп залучено до виконання завдань щодо посилення охорони українсько-білоруського кордону.



Залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.



За наявною інформацією, у білорусі проводиться відбір добровольців серед білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії.