Білорусь: силовики затримали екскандидата в президенти Андрія Дмитрієва

19:12 12 серпня Київ, Україна

У Білорусі продовжують затримувати людей за громадянську позицію, так, 12 серпня силовиками був затриманий Андрій Дмитрієв, який балотувався в 2020 році на пост президента.



Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».



Дмитрієва затримали вранці, але з якої причини, поки невідомо. Також не зрозуміло, де він знаходиться.



Дмитрієв є співголовою дослідного громадського об'єднання «Говори правду», членом оргкомітету «Нашої партії» і делегатом віртуальної платформи «Сход».



Напередодні у близько 20 делегатів «Схода» пройшли обшуки. 11 осіб після допитів відпустили, а Ігоря Лещеня - колишній посол Білорусі в Ізраїлі і Словаччині та глава віртуальної платформи - затримали. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.