Білорусь: силовики затримали екскандидата в президенти Андрія Дмитрієва

У Білорусі продовжують затримувати людей за громадянську позицію, так, 12 серпня силовиками був затриманий Андрій Дмитрієв, який балотувався в 2020 році на пост президента.
Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».
Дмитрієва затримали вранці, але з якої причини, поки невідомо. Також не зрозуміло, де він знаходиться.
Дмитрієв є співголовою дослідного громадського об'єднання «Говори правду», членом оргкомітету «Нашої партії» і делегатом віртуальної платформи «Сход».
Напередодні у близько 20 делегатів «Схода» пройшли обшуки. 11 осіб після допитів відпустили, а Ігоря Лещеня - колишній посол Білорусі в Ізраїлі і Словаччині та глава віртуальної платформи - затримали. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.
Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».
Дмитрієва затримали вранці, але з якої причини, поки невідомо. Також не зрозуміло, де він знаходиться.
Дмитрієв є співголовою дослідного громадського об'єднання «Говори правду», членом оргкомітету «Нашої партії» і делегатом віртуальної платформи «Сход».
Напередодні у близько 20 делегатів «Схода» пройшли обшуки. 11 осіб після допитів відпустили, а Ігоря Лещеня - колишній посол Білорусі в Ізраїлі і Словаччині та глава віртуальної платформи - затримали. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.
- Дмитрієв на президентських виборах 2020 року, за даними Центрвиборчкому, набрав всього 1,2% голосів виборців (трохи більше 70 тисяч голосів). Після виборів Дмитрієв вимагав перерахунку і публічно підтримав Світлану Тихановську, яка за оцінками незалежних спостерігачів перемогла Олександра Лукашенка.
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