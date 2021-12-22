Білорусь: силовикам дано команду не чіпати журналістів
18:22 12 серпень Київ, Україна
Глава МВС заборонив правоохоронним органам, застосовувати силу і затримувати журналістів, за винятком, коли представники преси стають між силовиками і протестувальниками.
Всі затримані на протестах журналісти будуть відпускати без будь-яких штрафів або покарань. В більшості випадків.
Заява опублікована в Telegram-каналі відомства.
"Сьогодні в інтернет-просторі активно мусується тема затримань журналістів. В черговий раз звертаємо увагу, що в переважній більшості випадків таких доставлених відпускають без складання адміністративного протоколу. Ми розуміємо, що ці люди також займаються своєю професійною діяльністю! ", - повідомили в прес-центрі білоруського МВС.
У заяві зазначено, що таку установку своїм підлеглим дав міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь Юрій Караєв.
"Моя принципова позиція - журналістів не чіпати! Крім випадків, де вони стають між порушниками і силами правопорядку", - заявив Караєв сьогодні, 12 серпня, на робочій нараді.
Повідомляється також, що питання роботи представників білоруських ЗМІ, а також журналістів іноземних медіа, акредитованих при МЗС, на несанкціонованих масових заходах взяті на особистий контроль Караєва.
"Користуючись нагодою, глава МВС ще раз звертається до журналістів не ризикувати собою на незаконних вуличних акціях, де йдуть жорсткі зіткнення", - додали у відомстві.
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