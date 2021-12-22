Білорусь: силовикам дано команду не чіпати журналістів

18:22 12 серпень Київ, Україна

Глава МВС заборонив правоохоронним органам, застосовувати силу і затримувати журналістів, за винятком, коли представники преси стають між силовиками і протестувальниками.

Всі затримані на протестах журналісти будуть відпускати без будь-яких штрафів або покарань. В більшості випадків.



Заява опублікована в Telegram-каналі відомства.

"Сьогодні в інтернет-просторі активно мусується тема затримань журналістів. В черговий раз звертаємо увагу, що в переважній більшості випадків таких доставлених відпускають без складання адміністративного протоколу. Ми розуміємо, що ці люди також займаються своєю професійною діяльністю! ", - повідомили в прес-центрі білоруського МВС.

У заяві зазначено, що таку установку своїм підлеглим дав міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь Юрій Караєв.

"Моя принципова позиція - журналістів не чіпати! Крім випадків, де вони стають між порушниками і силами правопорядку", - заявив Караєв сьогодні, 12 серпня, на робочій нараді.

Повідомляється також, що питання роботи представників білоруських ЗМІ, а також журналістів іноземних медіа, акредитованих при МЗС, на несанкціонованих масових заходах взяті на особистий контроль Караєва.