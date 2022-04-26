Білорусь з нового року буде зобов'язана приймати російські картки «Мир»

16:59 23 липня Київ, Україна

Всі без винятку банки і магазини Білорусі з січня 2022 року будуть зобов'язані приймати російські платіжні картки «Мир».

Про це повідомив Нацбанк країни.



Банки зобов'яжуть забезпечити обслуговування карток російської платіжної системи «у всіх платіжних терміналах в організаціях торгівлі (сервісу), платіжних терміналах в пунктах видачі готівкових коштів, банкоматах і знову встановлюваних платіжних терміналах самообслуговування». Міра повинна запрацювати з січня 2022 року.



Ще через рік, з 1 січня 2023 року обов'язок приймати картки «Мир» встановиться для банків, що надають послуги інтернет-еквайрингу. «Це дозволить розширити можливості суб'єктів господарювання щодо реалізації товарів (робіт, послуг) на інтернет-сайтах в білоруському сегменті глобальної комп'ютерної мережі Інтернет власникам карток «Мир», - пояснюється в релізі білоруського Нацбанку.