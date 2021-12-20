Білорусь намагається перекрити негативний ефект через санкції у торгівлі з ЄС

Білорусь повною мірою відчула на своїй економіці вплив санкцій, які застосували до неї країни Європи та Америка. Похвально, що керівництво країни не заперечує цього факту. У своєму виступі на телеканалі Білорусь 1, заступник глави Адміністрації Президента Білорусі Дмитро Крутой зазначив, що у зв'язку із запровадженням рестрикцій (обмежень у виробництві та торгівлі) щодо Білорусі експорт республіки може знизитися на 250-300 мільйонів доларів у річному розрізі.
При цьому, наголосив він, влада має намір у 2022 році запустити на повну потужність перший блок БілАЕС, що, ймовірно, дозволить заощадити 1,8 мільярда кубометрів газу на суму 200-250 мільйонів доларів.
Нагадаємо, цього тижня Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Також обмеження проти республіки запровадили США.
Зараз під санкціями перебувають 183 особи та 26 організацій з Білорусі. Белавіа вдвічі скоротила авіафлот через санкції.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі