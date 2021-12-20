Білорусь намагається перекрити негативний ефект через санкції у торгівлі з ЄС

08:06 05 грудень Київ, Україна

Білорусь повною мірою відчула на своїй економіці вплив санкцій, які застосували до неї країни Європи та Америка. Похвально, що керівництво країни не заперечує цього факту. У своєму виступі на телеканалі Білорусь 1, заступник глави Адміністрації Президента Білорусі Дмитро Крутой зазначив, що у зв'язку із запровадженням рестрикцій (обмежень у виробництві та торгівлі) щодо Білорусі експорт республіки може знизитися на 250-300 мільйонів доларів у річному розрізі.

"За тією групою, яка перебуває в списку санкцій, за оцінками експертів, це приблизно 250-300 мільйонів доларів на рік. Це насамперед енергетична та нафтохімічна група, планується зниження поставок", - зазначив чиновник.

При цьому, наголосив він, влада має намір у 2022 році запустити на повну потужність перший блок БілАЕС, що, ймовірно, дозволить заощадити 1,8 мільярда кубометрів газу на суму 200-250 мільйонів доларів.

"Лише економія на газі наступного року перекриє весь негативний ефект щодо санкційних позицій у торгівлі з Європейським Союзом", - сказав Крутой. Водночас, інформував він, білоруські підприємства, які внесені до "чорних" списків, по-новому підійдуть до продажу товарів до Європи. "Буде більш творчо складено матрицю поставок", - уточнив чиновник.

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз затвердив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Також обмеження проти республіки запровадили США.

Зараз під санкціями перебувають 183 особи та 26 організацій з Білорусі. Белавіа вдвічі скоротила авіафлот через санкції.