Білорусь проводить заходи щодо забезпечення державної безпеки

14:53 30 липень Київ, Україна

З метою недопущення ситуації, яка може створити загрозу державній безпеці країни, в Білорусі проводяться заходи з пошуку та затримання 200 бойовиків, які перебувають на території країни.

Держсекретар Ради безпеки республіки Андрій Равка заявив, що передвиборчі заходи будуть проводитися «з підвищеними заходами безпеки».

Співробітники білоруських правоохоронних органів ведуть пошуки близько 200 бойовиків. Про це повідомив у четвер держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равка.

«До двохсот [бойовиків] знаходяться на території [Білорусі], за оперативною інформацією, йдуть пошуки. Це як голка в стозі сіна », - сказав Равка журналістам.

У зв'язку з цим до кандидатів в президенти Білорусі доведена «певна інформація» про посилення заходів безпеки в період проведення виборчої кампанії, зазначив Равка. Він уточнив, що передвиборні заходи будуть проводитися «з підвищеними заходами безпеки».