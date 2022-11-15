Білорусь передала росії сотню танків і десятки бронемашин

15:12 15 листопада Київ, Україна

Упродовж жовтня білорусь передала російській стороні кількість бронетехніки, якої вистачило б для поповнення втрат танкової дивізії.



Про це повідомляє Defence Express з посиланням на "Союз залізничників білорусі".

"Протягом жовтня 2022 року режим лукашенка доставив до росії залізницею загалом 98 танків Т-72А, 40 одиниць повністю комплектних БМП-2 і 20 розукомплектованих (без веж) машин цього типу, і 53 вантажівки "Урал". Станом на 20 жовтня вивезення бойової техніки з баз зберігання в білорусі в рф вже припинилося", - стверджують у товаристві.

Зазначається, що росіяни отримували Т-72А та БМП-2 на 969 базі резерву танків у білорусі, поблизу якої знаходиться залізнична станція "Уріччя".



Як стверджують автори повідомлення, ешелони з Т-72 вирушали до росії з цієї станції 9 жовтня (20 танків, ешелон йшов 6 діб). 11 жовтня (25 танків, ешелон йшов 9 діб), 14 жовтня (25 танків, ешелон йшов 7 діб) та 28 жовтня (28 танків, ешелон дійшов буквально за добу).



При цьому перший ешелон із БМП-2 вирушив 16 жовтня, на 24 вагони-платформи вмістилися 20 комплектних БМП-2 та 20 розукомплектованих машин, поїзд прибув у пункт призначення 27 жовтня 2022 року. Наступний ешелон із білоруськими БМП-2 для росіян пішов 21 жовтня, на 10 платформ вмістилося 20 повністю комплектних машин, до призначення поїзд йшов 3 дні.



Також росіяни брали "Урали" на білоруській базі 602 ремонту та зберігання, поблизу якої знаходиться станція "Старі дороги".

"Перший ешелон на 37 вантажівок звідти пішов 11 жовтня, прибув до пункту призначення 21 жовтня 2022. Наступний потяг на 16 вантажівок вийшов 14 жовтня 2022 року, прибув у точку призначення 29 жовтня", — зазначає видання.

Водночас білоруси повернули росіянам порожні 15 вагонів-платформ, на яких могли б розміститися до 30 БМП або до 30 вантажівок.

"Схоже, режим лукашенка з режимом путіна про щось по ходу не домовився, тому постачання техніки з білорусі для армії росії тимчасово припинилися", - пишуть журналісти.

Отже, за минулий місяць росія отримала від білорусі стільки бронетехніки, що її могло б вистачити на "побиту" танкову дивізію. Крім того, видання звертає увагу на те, що російське військове керівництво надає першочергового значення танкам і БМП, тоді як вантажівки цікавлять їх лише у другу чергу.