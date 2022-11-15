Білорусь передала росії сотню танків і десятки бронемашин

Упродовж жовтня білорусь передала російській стороні кількість бронетехніки, якої вистачило б для поповнення втрат танкової дивізії.
Про це повідомляє Defence Express з посиланням на "Союз залізничників білорусі".
Про це повідомляє Defence Express з посиланням на "Союз залізничників білорусі".
Зазначається, що росіяни отримували Т-72А та БМП-2 на 969 базі резерву танків у білорусі, поблизу якої знаходиться залізнична станція "Уріччя".
Як стверджують автори повідомлення, ешелони з Т-72 вирушали до росії з цієї станції 9 жовтня (20 танків, ешелон йшов 6 діб). 11 жовтня (25 танків, ешелон йшов 9 діб), 14 жовтня (25 танків, ешелон йшов 7 діб) та 28 жовтня (28 танків, ешелон дійшов буквально за добу).
При цьому перший ешелон із БМП-2 вирушив 16 жовтня, на 24 вагони-платформи вмістилися 20 комплектних БМП-2 та 20 розукомплектованих машин, поїзд прибув у пункт призначення 27 жовтня 2022 року. Наступний ешелон із білоруськими БМП-2 для росіян пішов 21 жовтня, на 10 платформ вмістилося 20 повністю комплектних машин, до призначення поїзд йшов 3 дні.
Також росіяни брали "Урали" на білоруській базі 602 ремонту та зберігання, поблизу якої знаходиться станція "Старі дороги".
Водночас білоруси повернули росіянам порожні 15 вагонів-платформ, на яких могли б розміститися до 30 БМП або до 30 вантажівок.
Отже, за минулий місяць росія отримала від білорусі стільки бронетехніки, що її могло б вистачити на "побиту" танкову дивізію. Крім того, видання звертає увагу на те, що російське військове керівництво надає першочергового значення танкам і БМП, тоді як вантажівки цікавлять їх лише у другу чергу.
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