Білорусь втратила 615 млн доларів, через "нафтових воєн" з Росією

17:36 04 серпень Київ, Україна

Олександра Лукашенко переконаний, що економіка РБ постраждала через величезні цін і непосильних кредитів на нафту Росії.

За оцінкою Лукашенко, тільки від "нафтових війн" з Росією бюджет республіки недоотримав близько 1,5 млрд білоруських рублів (близько $ 615 млн).

"Підсумки поточного періоду показали, що висока зовнішня залежність від однієї-двох країн ставить нас в уразливе становище. Через торгових воєн, несправедливих цін, дорогих кредитів країна втратила $ 9,5 млрд економічного зростання за п'ять років ", - сказав Лукашенко в своєму посланні білоруському народу і парламенту.

Раніше прем'єр-міністр Білорусії Роман Головченко оцінив втрати Мінська в 2021 році від податкового маневру, який Росія проводить в нафтовій галузі, в $ 145 млн.



В кінці 2019 Росія і Білорусь не змогли домовитися про постачання російської нафти, що призводило до тимчасових зупинок в поставках. Через це республіка почала шукати альтернативних Росії постачальників ресурсу. В результаті Білорусь почала купувати нафту у Азербайджану транзитом через Україну, у Норвегії, США і Саудівської Аравії.

У березні 2020 року експорт російської нафти до Білорусі поновилися. Постачання почалися на тлі падіння світових цін на нафту.