Білорусь: політв'язень намагався звести рахунки з життям в суді

Політв'язень Степан Латипов під час судового процесу здійснив спробу суїциду, перед цим він заявив, що білоруські силовики змусили його визнати свою провину.
Про це повідомила білоруська правозахисна група "Весна".
Політв'язень зазначив, що силовики погрожували кримінальним переслідуванням його родичів.
Політв'язень зазначив, що силовики погрожували кримінальним переслідуванням його родичів.
За інформацією "Весни", Латипов зараз живий. Його госпіталізували і планують вводити в штучну кому.
Степан Латипов - директор компанії "Беларбо". Був затриманий 15 вересня в Мінську співробітниками ОМОНу як підозрюваний у кримінальній справі за ст. 293 Кримінального кодексу (масові заворушення).
Пізніше білоруські силовики заявили, що Латипов підозрюється в організації незаконного каналу постачання в Білорусь небезпечних хімікатів і мав намір використовувати отруйні речовини проти співробітників міліції.
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