Білорусь: політв'язень намагався звести рахунки з життям в суді

17:39 01 червень Київ, Україна

Політв'язень Степан Латипов під час судового процесу здійснив спробу суїциду, перед цим він заявив, що білоруські силовики змусили його визнати свою провину.

Про це повідомила білоруська правозахисна група "Весна".



Політв'язень зазначив, що силовики погрожували кримінальним переслідуванням його родичів.

"ГУБОЗ пообіцяв, якщо я не визнаю вину, будуть кримінальні справи проти рідних і сусідів", - сказав Латипов, після чого вчинив спробу самогубства.

За інформацією "Весни", Латипов зараз живий. Його госпіталізували і планують вводити в штучну кому.



Степан Латипов - директор компанії "Беларбо". Був затриманий 15 вересня в Мінську співробітниками ОМОНу як підозрюваний у кримінальній справі за ст. 293 Кримінального кодексу (масові заворушення).



Пізніше білоруські силовики заявили, що Латипов підозрюється в організації незаконного каналу постачання в Білорусь небезпечних хімікатів і мав намір використовувати отруйні речовини проти співробітників міліції.