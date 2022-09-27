Білорусь підготувала документи для екстрадиції Тихановської з Литви

11:26 02 березня Київ, Україна

Генеральна прокуратура Білорусі отримала документи на екстрадицію Світлани Тихановської.



Про це повідомляє пресслужба СК Білорусі.



"Головним слідчим управлінням Слідчого комітету завершено розслідування кримінальної справи стосовно чотирьох довірених осіб Світлани Тихановської. Дані обставини стали відомі в ході розслідування кримінальної справи стосовно Сергія Тихановського і виділені в окреме провадження.



За даними слідства, співробітниками ГУБОЗіК проводилися оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення та документування протиправної діяльності низки осіб, що займалися організацією масових заворушень під час виборів президента Республіки Білорусь в минулому році. Правоохоронці отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Тихановської готуються до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомеля. Для здійснення плану останні шукають охочих серед колишніх військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ і Міністерства з надзвичайних ситуацій. З метою опрацювання та докладного планування своїх дій, обвинувачені 5 серпня організували зустріч, на якій була присутня, в тому числі сама Тихановська.





Обвинувачені з її участю обговорювали план організації масових заворушень в Гомелі, а також захоплення будівель адміністрацій і виконкомів, призначення замість глав і голів своїх осіб. Підтримавши план, вона погодилася видати грошові кошти на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів, мікрофонів, інших предметів і знарядь, призначених для вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.



У СК Білорусі також повідомили, що "злочинна діяльність обвинувачених була припинена співробітниками міліції, які затримали основних фігурантів в період з 6 по 8 серпня минулого року".



"Слідчими проведено допити обвинувачених, до матеріалів кримінальної справи був долучений відеозапис зустрічі і результати експертних досліджень. Згідно з висновком фоноскопічної експертизи, голоси на відеозаписі належать обвинуваченим, екскандидатці і її довіреним особам.



За результатами розслідування їм пред'явлено звинувачення за ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготування до масових заворушень) і за ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготування до захоплення будівель та споруд) Кримінального кодексу Білорусі. До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Тихановська в цей час оголошена в розшук. Відповідні документи на її екстрадицію передані в Генеральну прокуратуру.



"Розслідування кримінальної справи завершено. Матеріали передані прокурору для направлення до суду", - сказано в повідомленні відділу інформації і зв'язку з громадськістю СК Білорусі.