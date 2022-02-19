Білорусь відповіла Заходу на звинувачення щодо інциденту з Ryanair

У МЗС Білорусі переконані, що ситуацію навколо вимушеної посадки авіалайнера Ryanair штучно політизують і нагнітають.
За його словами, дії білоруської влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам.
"Білоруська сторона завжди відповідально підходила і підходить до їхнього дотримання. Це визнається і відповідними регуляторами в авіаційній сфері. Більш того, упевнений, що в даному питанні ми в змозі гарантувати повну транспарентність, в разі необхідності прийняти експертів і продемонструвати всі матеріали, щоб виключити інсинуації", - сказав Глаз.
Реакцію країн Заходу він назвав поспішною і "відверто войовничою".
"Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає ніякого видимого бажання в ній об'єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції", - сказав Глаз.
Він закликав "все спокійно проаналізувати, дочекатися висновків компетентних експертів".
"Білоруська сторона завжди відповідально підходила і підходить до їхнього дотримання. Це визнається і відповідними регуляторами в авіаційній сфері. Більш того, упевнений, що в даному питанні ми в змозі гарантувати повну транспарентність, в разі необхідності прийняти експертів і продемонструвати всі матеріали, щоб виключити інсинуації", - сказав Глаз.
Реакцію країн Заходу він назвав поспішною і "відверто войовничою".
"Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає ніякого видимого бажання в ній об'єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції", - сказав Глаз.
Він закликав "все спокійно проаналізувати, дочекатися висновків компетентних експертів".
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