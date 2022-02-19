Білорусь відповіла Заходу на звинувачення щодо інциденту з Ryanair

10:46 24 травень Київ, Україна

У МЗС Білорусі переконані, що ситуацію навколо вимушеної посадки авіалайнера Ryanair штучно політизують і нагнітають.

"Звичайно, чисто по-людськи зрозуміло і сумно, що пасажири вказаного рейсу зіткнулися з певними незручностями. Однак правила авіаційної безпеки - це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх. У зв'язку з цим дії екіпажу літака, що відповідає за життя своїх пасажирів, представляються повністю виправданими. Ось з цієї точки зору, з точки зору безпеки, яка була повністю забезпечена спільними зусиллями, і потрібно перш за все дивитися на цей інцидент", - сказав прессекретар МЗС Анатолій Глаз, пише БелТА.

За його словами, дії білоруської влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам.



"Білоруська сторона завжди відповідально підходила і підходить до їхнього дотримання. Це визнається і відповідними регуляторами в авіаційній сфері. Більш того, упевнений, що в даному питанні ми в змозі гарантувати повну транспарентність, в разі необхідності прийняти експертів і продемонструвати всі матеріали, щоб виключити інсинуації", - сказав Глаз.



Реакцію країн Заходу він назвав поспішною і "відверто войовничою".



"Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики. При цьому немає ніякого видимого бажання в ній об'єктивно розібратися. Замість цього негайно знову зазвучали гасла про санкції", - сказав Глаз.



Він закликав "все спокійно проаналізувати, дочекатися висновків компетентних експертів".