Білорусь: опозиційний Telegram-канал NEXTA визнали екстремістським

07:58 21 жовтня Київ, Україна

Полювання на відьом триває, суд Центрального району Мінська прийняв рішення визнати найбільший опозиційний Telegram-канал NEXTA-Live розповсюджувачами екстремістських матеріалів.


NEXTA-Live заборонили через розміщення "екстремістських" відеороликів, закликів і публікацій як від імені самої редакції каналу, так і від передплатників.

Адміністратори каналу NEXTA заявили, що під заборону потрапив тільки один з трьох їх Telegram-каналів. Основний новинний канал NEXTA і сатирична Luxta "як і раніше в законі".
""Що ж, як нам хотілося б перегорнути цю сторінку, але оскільки ми працюємо суворо в рамках білоруського законодавства, будемо тепер думати над ребрендингом", - заявили в NEXTA.
Telegram-канал NEXTA-Live налічує близько 2 млн підписників.