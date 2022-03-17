Білорусь: опозиційний Telegram-канал NEXTA визнали екстремістським

Полювання на відьом триває, суд Центрального району Мінська прийняв рішення визнати найбільший опозиційний Telegram-канал NEXTA-Live розповсюджувачами екстремістських матеріалів.
NEXTA-Live заборонили через розміщення "екстремістських" відеороликів, закликів і публікацій як від імені самої редакції каналу, так і від передплатників.
Адміністратори каналу NEXTA заявили, що під заборону потрапив тільки один з трьох їх Telegram-каналів. Основний новинний канал NEXTA і сатирична Luxta "як і раніше в законі".
Telegram-канал NEXTA-Live налічує близько 2 млн підписників.
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