Білорусь: ОМОН затримав двох опозиціонерів

У Білорусі були затримані члени президії Координаційної ради опозиції Ольга Ковалькова і Сергій Дилевські, за звинуваченням в організації несанкціонованих протестів.

Про це йдеться на сторінці Ольги Ковалькова в Facebook

Пізніше це підтвердили в самому Координаційній раді.

«Попередньо на них складають протокол про організацію масового несанкціонованого заходу на Мінському тракторному заводі. За інформацією, вона проходить як свідок.

Координаційна рада білоруської опозиції був створений 18 серпня на тлі протестів, викликаних офіційними результатами виборів президента і республіки і жорсткими разгонами мітингів. У його президія серед інших увійшли письменниця і нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, колишній міністр культури Павло Латушко, а також Марія Колесникова - координатор штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарика. Ольга Колесникова - юрист і довірена особа кандидата в президенти Світлани Тіхановском, а Сергій Дилевські - представник страйкому МТЗ.

Минулого тижня через створення Координаційної ради в Білорусі порушили справу за статтею про «захоплення влади». У прокуратурі вважають, що члени ради закликають до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки.

При цьому в КС опозиції заявляють, що не ставлять собі за мету зміну конституційного ладу і зовнішньополітичного курсу країни, а лише прагнуть знайти шляхи для подолання кризи в країні.