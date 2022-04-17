Білорусь: обшуки в будинках і редакціях журналістів тривають

07:41 19 липня Київ, Україна

Тільки за останні десять днів щодо редакцій і квартир журналістів Білорусі скоєно понад 60 обшуків, в ув'язненні на сьогодні знаходяться 34 журналісти.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).



"За останні 10 днів в редакціях і квартирах журналістів пройшли 63 обшуки. Всього з початку року - 107", - сказано в повідомленні.



За інформацією БАЖ, в ув'язненні зараз знаходяться 34 представники ЗМІ.



Так, у неділю стало відомо про повторне затримання головного редактора опозиційної газети "Наша Нiва" Єгора Мартиновича. Про це БАЖ повідомила з посиланням на його дружину, журналістку Адар’ю Гуштин. "18 липня закінчився 10-добовий термін утримання під вартою Мартиновича. Його затримували в рамках ст. 342 (організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них - ред.). Протягом 10 діб йому не пред'явили звинувачення. Сьогодні не відпустили, а затримали вдруге за новою статтею КК. За якою саме, слідчий повідомити відмовився", - заявила Гуштин.