Білорусь: новий склад уряду і інавгурація

20:48 19 серпень Київ, Україна





Президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом призначив Романа Головченко прем'єр-міністром з подальшим погодженням його призначення з Палатою представників Національних зборів. Незважаючи на світову думку, протести в країні, Александ Лукашенко змінив склад уряду і готується до інавгурації.Президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом призначив Романа Головченко прем'єр-міністром з подальшим погодженням його призначення з Палатою представників Національних зборів.

Ще одним указом були призначені члени уряду.

А так же, Центрвиборчком Білорусі соотбщіл, що Інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться протягом двох місяців.

Точну дату мають визначити організатори інавгурації.



Нагадаємо, за даними ЦВК, Лукашенко набрав на виборах 80,08% голосів, Світлана Тіхановська - 10,09%, решта кандидатів набрали менше 2%.



Опоненти Лукашенка оскаржили результати підрахунку, але в ЦВК порушень не побачили, заявивши, що підстав визнавати їх недійсними немає.