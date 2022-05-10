Білорусь розпочала другий етап раптової перевірки сил реагування на кордоні з Україною

16:11 10 травня Київ, Україна

Беларусь разворачивает на границе с Украиной силы спецопераций, в рамках второго этапа внезапной проверки сил реагирования.

Об этом сообщил Министр обороны Беларуси Виктор Хренин

По его словам, эти мероприятия являются "адекватной" реакцией на учения «Защитник Европы-2022», которые проводятся в странах Североатлантического альянса с 1 мая.

"Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы "адекватно" реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", — сказал Хренин.

На втором этапе личный состав отработает приведение в боевую готовность, а также совершит марши в назначенные районы и продолжит выполнять учебно-боевые задачи.

"Одними из первых к маневрам приступили подразделения сил специальных операций. Состав сил будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их готовность как на земле, так и в воздухе", - сообщил Хренин.

Напомним, увеличение активности НАТО на восточном рубеже альянса связано с российской агрессией в Украине. После начала войны страны-члены организации объявили, что усилят свои восточные границы из-за потенциальной угрозы нападения со стороны россии.