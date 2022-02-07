Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності ракетних військ

17:30 18 травень Київ, Україна

Міністерство оборони Білорусі приступило до раптової перевірки бойової готовності ракетних військ, в якій задіяні до 100 одиниць техніки і понад 500 військовослужбовців.

Про це повідомляє Телеграм-канал Міністерства оборони Білорусі.



Зазначено, що до перевірки боєготовності будуть залучені військові частини і підрозділи комплексів тактичних ракет Точка-У, реактивних систем залпового вогню Полонез, Смерч і Ураган.