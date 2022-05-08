Білорусь почала навантаження військової техніки на потяги у Гомельській області

06:58 08 травня Київ, Україна

Схоже, Лукшенко не зможе вирватися з чіпких лап Путіна, щоб не поринути у його військові злочини з головою. Білоруські активісти помітили завантаження їхньої військової техніки на потяги на вокзалі міста Хойники поблизу Гомеля. Про підготовку бойових машин до транспортування повідомляє Тelegram-канал Hajun проект.

Активістам вдалося зібрати повний перелік техніки, завантаженої на потяги:

20 БМП-2;

6 розвідувальних бойових машин БРМ-1К;

танки Т-72Б – 12 одиниць;

122-міліметрова гаубиця "Гвоздика" – 6 одиниць.

Також на потяги завантажені броньовані та медичні МТ-ЛБ, БПЗМ-2 та ЗІЛ-131. Повідомляється, що у товарний вагон солдати завантажували ящики та дошки.

Нагадаємо, Лукашенко заявив про проведення в Україні "спеціальної операції" зі звільнення білоруських громадян, яку ніхто не помітив.