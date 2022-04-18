Білорусь: на лікаря, який повідомив деталі смерті Бондаренка, завели справу

09:59 20 листопада Київ, Україна

Прокуратура Білорусі звинувачує лікаря в порушенні статті КК про "розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".

Наглядове відомство стверджує, що лікар Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги розповів ЗМІ про результати обстеження Романа Бондаренка, при цьому представив неправдиву інформацію.

Так говориться в повідомленні відділу інформації генпрокуратури, опублікованому в четвер, 19 листопада, в Telegram-каналі відомства.

"Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив в злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (Tut.by), якому повідомив відомості про результати медичного огляду Романа Бондаренка", - вказується в пресрелізі.

Важкі наслідки, які спричинили ці дії, проявилися, на думку співробітників прокуратури, "в підвищенні напруженості в суспільстві, створенні атмосфери недовіри до компетентних державних органів, спонуканні громадян до агресії і протиправних дій".



Крім лікаря лікарні швидкої допомоги кримінальну справу порушено стосовно ще однієї неназваної особи. У генпрокуратурі заявили, що підозрювані затримані.



У той самий час Tut.by повідомляє, що силовики обшукали квартиру журналістки цього видання Катерини Борисевич, яка готувала матеріал про Романа Бондаренка, забрали ноутбук, а потім відвезли її в СІЗО КДБ.



31-річний Роман Бондаренко був побитий 11 листопада біля двору свого будинку людьми в масках, які знімали з парканів біло-червоно-білі стрічечки.