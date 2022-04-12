Білорусь: на Марші народовладдя затримали понад 1100 осіб

09:18 16 листопада Київ, Україна

За даними правозахисного центру "Вясна", на ранок понеділка відомо про 1127 затриманих під час маршу пам'яті Романа Бондаренка.

Найбільше затримань - в Мінську. Протестувальників також затримували в Новогрудці, Бобруйську, Вітебську, Гомелі та Світлогірську. Людей розганяли кийками та забирали у переповнені автозаки.





Щодо деяких затриманих сьогодні порушують кримінальні справи за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов'язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади).

Нагадаємо, в Білорусі в неділю відбувся протестний марш пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. У Мінську вранці силовики готувалися до зіткнень, стягували військову техніку і водомети. На тлі збору людей в столиці Білорусі почалися жорсткі затримання, біля станції метро "Пушкінська" були чутні вибухи.