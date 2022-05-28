Білорусь на літній період закрила райони, що межують з Україною

08:33 28 травня Київ, Україна

Все важче та важче Олександру Лукашенку викручуватися з чіпких лап російського "старшого брата". Білорусь продовжує все більше втягуватись у військові плани кремля. Як повідомив напередодні ввечері Прикордонний комітет Білорусі, влада країни обмежила доступ і призупинила видачу перепусток у прикордонну смугу на території трьох районів Гомельської області, які межують з Україною.

"З метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р.. по 31 серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоївського та Хойницького районів Гомельської області”, – йдеться у повідомленні.

Хойницький та Брагинський райони Білорусі межують із Київською областю, а Лоєвський – з Чернігівською областю.

Раніше цього тижня формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити військове командування Південь. Нові підрозділи до кордону України потрібно відправляти, не чекаючи на створення нового оперативного командування, заявив він.