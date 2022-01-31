Білорусь може відвідати Папа Римський Франциск

05:54 16 вересень Київ, Україна

Папа Римський Франциск планує відвідати Білорусь, про це повідомив сайт білоруської католицької церкви Catholic.by з посиланням на держсекретаря Ватикану П'єтро Пароліна.



"Білорусь завжди виявляла велику цікавість до візиту Папи. Однак ці плани не уточнюються, зараз пандемія коронавірусу, все заблоковано, невідомо, на який термін", - сказав Паролін.



У Ватикані наполягають на тому, щоб главі білоруських католиків Тадеушу Кондрусевичу дозволили в'їзд до Білорусі.



31 серпня голову Конференції католицьких єпископів в Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусевича не впустили в Білорусь з Польщі. У Держприкордонкомітеті йому заявили, що його паспорт громадянина Білорусі недійсний.



27 серпня Кондрусевич засудив насильство з боку силовиків відносно мирних громадян Білорусі. Зокрема, він негативно відреагував на інцидент 26 серпня. Тоді бійці ОМОН заблокували входи та виходи Червоного костелу, який знаходиться в Мінську. Замкнені в костелі люди перебували там близько 40 хвилин.



"Неадекватні та протиправні дії, що мали місце на території костелу святого Симеона і святої Олени, повинні бути розслідувані, а винні понести покарання відповідно до законодавства Республіки Білорусь. Ці та подібні дії співробітників силових структур не сприяють зняттю напруженості заради якнайшвидшого відновлення миру та злагоди в білоруському суспільстві в той час, як католицька церква закликає до примирення і діалогу з метою вирішення небаченого в нашій країні соціально-політичного конфлікту", - заявив тоді Кондрусевич.