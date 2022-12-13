Білорусь та росію відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць

Участь росії та білорусі призупинено у Міжнародному союзі залізниць. Крім цього, країни Азії, Європи та Америки допоможуть Україні у відновленні залізничної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських атак.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у своєму Telegram повідомив, що з початку війни одним із напрямків роботи стала міжнародна ізоляція росії та білорусі у залізничній сфері.
Рішення було ухвалено на засіданні Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу залізниць. Над цим із березня працювали представники МЗС України та правління Укрзалізниці.
Камишин додав, що під час голосування був тиск з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану. Водночас рішення про остаточне усунення було ухвалено: "за" проголосували 72% учасників МСЗ.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у своєму Telegram повідомив, що з початку війни одним із напрямків роботи стала міжнародна ізоляція росії та білорусі у залізничній сфері.
Рішення було ухвалено на засіданні Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу залізниць. Над цим із березня працювали представники МЗС України та правління Укрзалізниці.
Камишин додав, що під час голосування був тиск з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану. Водночас рішення про остаточне усунення було ухвалено: "за" проголосували 72% учасників МСЗ.
Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектору. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться в Парижі, членами UIC є 204 організації.
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