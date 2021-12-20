Білорусь і РФ створять навчально-бойовий центр підготовки військових

11:03 16 березень Київ, Україна

На території Білорусі спільно з Росією створять білорусько-російський навчально-бойовий центр спільної підготовки ВПС і військ ППО.



Про це сьогодні, 16 березня, повідомили в білоруському Міноборони.

"На території Республіки Білорусь передбачається створення навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО. На базі центру буде організована спільна підготовка екіпажів літаків Су-30СМ, навчання білоруських фахівців роботі на сучасних зенітних ракетних комплексах, які перебувають на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, а також спільне виконання навчально-бойових завдань", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що міністри оборони Віктор Хренін (Білорусь) і Сергій Шойгу (РФ) домовилися сформувати в цілому три спільних бойових центри з навчання військового складу.