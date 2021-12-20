Білорусь хоче заборонити ввозити товари з країн, які ввели санкції проти Лукашенка

07:11 31 березень Київ, Україна





Про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.



Зазначено, що документ прийняли для «захисту національних інтересів». Згідно з підписаним указом самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком , країнам, які ввели санкції проти "глави" і його соратників, забороняється ввозити товари на територію республіки.Про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.Зазначено, що документ прийняли для «захисту національних інтересів».

«Указ передбачає введення заборони на ввезення в країну окремих категорій товарів, а також на імпорт робіт (послуг), які виконуються юридичними і фізичними особами держав, які прийняли спеціальні заходи (санкції) щодо білоруських юридичних або фізичних осіб», - йдеться в повідомленні.

Які саме товари і послуги і з яких країн потраплять під заборону - в пресслужбі не вказують. Там додають, що цей перелік повинна встановити Рада міністрів.