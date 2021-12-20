Білорусь хоче заборонити ввозити товари з країн, які ввели санкції проти Лукашенка

Згідно з підписаним указом самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, країнам, які ввели санкції проти "глави" і його соратників, забороняється ввозити товари на територію республіки.
Про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.
Зазначено, що документ прийняли для «захисту національних інтересів».
Про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.
Зазначено, що документ прийняли для «захисту національних інтересів».
Які саме товари і послуги і з яких країн потраплять під заборону - в пресслужбі не вказують. Там додають, що цей перелік повинна встановити Рада міністрів.
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