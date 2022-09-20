Білорусь готується до переходу на воєнний час слідом за росією

Лукашенко слідом за росією доручив готуватися до переходу на воєнний час. За його словами, зараз не можна спрощуватися у сфері військової підготовки, оскільки ситуація складається «серйозна» та «навіть небезпечна».
Президента, зокрема, непокоїть ситуація на південному кордоні.
Лукашенко також заявив, що його країна зобов'язана підтримати росію і не допустити удару по російській стороні через республіку.
Нагадаємо, кремль планує оголосити часткову мобілізацію та запровадити військовий стан у росії, якщо Україна продовжить успішно контрнаступати. З метою зупинення наступу влада екстрено проведе референдуми на окупованих територіях Херсона, Запоріжжя та Донбасу. Дати голосування призначено на 23–27 вересня. В адміністрації президента росії вважають, що українські війська «не ризикнуть наступати на територію росії», але якщо вони це зроблять, володимир путін оголосить мобілізацію для захисту "російських" земель.
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