Білорусь готується до переходу на воєнний час слідом за росією

19:39 20 вересня Київ, Україна

Лукашенко слідом за росією доручив готуватися до переходу на воєнний час. За його словами, зараз не можна спрощуватися у сфері військової підготовки, оскільки ситуація складається «серйозна» та «навіть небезпечна».

«Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, приписані до цієї частини. Треба територіальну оборону підняти. Потрібно народне ополчення — перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка у них зброя», — заявив лукашенко під час зустрічі з держсекретарем Ради безпеки білорусі Олександром Вольфовичем (цитата по БЕЛТА).

Президента, зокрема, непокоїть ситуація на південному кордоні.

«Я доручав вам, міністерству оборони, всім силовим структурам опрацювати на практиці наші дії на кордоні з Україною. Яка зараз ситуація і як ми далі там діятимемо?» - запитав глава білорусі Вольфовича.

Лукашенко також заявив, що його країна зобов'язана підтримати росію і не допустити удару по російській стороні через республіку.

"Якщо ми з росією, значить, ми з росією. Ми створили оборонний простір, ми маємо спільні збройні сили фактично (наша армія на вістрі). Діє регіональне угруповання", - додав він.