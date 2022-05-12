Білорусь готує "адекватні заходи у відповідь" на нові санкції Заходу

Міністерство закордонних справ Білорусі проаналізує введені Великобританією, США та Канадою санкції і прийме "адекватні заходи".
З такою заявою виступив МЗС Білорусі у вівторок, 10 серпня.
У Мінську вважають, що з цією метою Захід використовує "весь арсенал методів холодної війни у вигляді нарощування зовнішнього політичного та інформаційного тиску, введення авіаембарго, використання спорту в політичних цілях, аж до фінансово-економічного удушення держави".
Відзначається, що введені санкції йдуть врозріз зі Статутом ООН і нормами міжнародного права, їхніми зобов'язаннями в рамках ОБСЄ.
У Мінську нагадали, що США і Великобританія були підписантами Будапештського меморандуму 1994 року і взяли на себе зобов'язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, "щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Республікою Білорусь прав, притаманних її суверенітету".
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