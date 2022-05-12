Білорусь готує "адекватні заходи у відповідь" на нові санкції Заходу

16:20 10 серпня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Білорусі проаналізує введені Великобританією, США та Канадою санкції і прийме "адекватні заходи".

З такою заявою виступив МЗС Білорусі у вівторок, 10 серпня.

"Зазначені країни в черговий раз продемонстрували повне нехтування міжнародним правом, власними міжнародними і двосторонніми зобов'язаннями, оголили справжні цілі своєї політики щодо Білорусі. Прикриваючись лицемірними гаслами захисту прав людини і демократії, на ділі наші західні опоненти керуються холодним геополітичним розрахунком. Їхні дії прямо направлені на підрив суверенітету й незалежності Білорусі, добробуту і процвітання білоруського народу. Єдине, чого домагається Захід, зневажливо ігнорує підсумки волевиявлення білоруського народу, - це зміна влади в Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У Мінську вважають, що з цією метою Захід використовує "весь арсенал методів холодної війни у вигляді нарощування зовнішнього політичного та інформаційного тиску, введення авіаембарго, використання спорту в політичних цілях, аж до фінансово-економічного удушення держави".



Відзначається, що введені санкції йдуть врозріз зі Статутом ООН і нормами міжнародного права, їхніми зобов'язаннями в рамках ОБСЄ.



У Мінську нагадали, що США і Великобританія були підписантами Будапештського меморандуму 1994 року і взяли на себе зобов'язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, "щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Республікою Білорусь прав, притаманних її суверенітету".