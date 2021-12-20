Білорусь: ЦВК розкритикував пропозицію Лукашенко на вимогу до кандидата в президенти

08:20 18 липень Київ, Україна

Центральний виборчий комітет Білорусі визнала пропозицію президента не відповідає міжнародним стандартам. Лукашенко наполягав на внесенні в обов'язкова вимога до кандидатів в президенти - проходження військової служби.

ЦВК Білорусі не схвалив ідею Лукашенко про обов'язкову для президента службі в армії.

Глава Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина вважає, що ця норма обмежить участь у виборах значної кількості громадян

"У мене подібна ініціатива схвалення не викличе", - сказала Єрмошина.

Глава Центрвиборчкому вважає, що не відповідає міжнародним стандартам пропозицію президента країни Олександра Лукашенка закріпити в конституції республіки норму про те, що в президенти держави може висуватися тільки той, хто відслужив в армії.

"Тоді і жінок треба в армію закликати, як в Ізраїлі. Більше ніяк, - сказала вона в п'ятницю в ході відеоконференції, - Ця норма обмежить участь у виборах значної кількості громадян ". Вона також пояснила, що "можна бути чоловіком, але в армії не служити по самих різних причинах - і релігійним, і в зв'язку зі станом здоров'я".