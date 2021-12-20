Білорусь: ЦВК розкритикував пропозицію Лукашенко на вимогу до кандидата в президенти

Центральний виборчий комітет Білорусі визнала пропозицію президента не відповідає міжнародним стандартам. Лукашенко наполягав на внесенні в обов'язкова вимога до кандидатів в президенти - проходження військової служби.
ЦВК Білорусі не схвалив ідею Лукашенко про обов'язкову для президента службі в армії.
Глава Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина вважає, що ця норма обмежить участь у виборах значної кількості громадян
Глава Центрвиборчкому вважає, що не відповідає міжнародним стандартам пропозицію президента країни Олександра Лукашенка закріпити в конституції республіки норму про те, що в президенти держави може висуватися тільки той, хто відслужив в армії.
16 липня Лукашенко запропонував в новій конституції прописати в якості обов'язкової вимоги до претендентів на найвищу державну посаду - службу в армії. Раніше глава держави анонсував внесення рішучих поправок до конституції. Причиною змін президент назвав необхідність по-новому розподілити в основному законі повноваження влади різних рівнів з передачею частини прав "вниз - до голів райвиконкомів, губернатора".
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