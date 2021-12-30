Білорусь буде видавати платні COVID-сертифікати

МОЗ Білорусі буде видавати своїм громадянам, які бажають виїхати за кордон, платні "сертифікати про вакцинацію".
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я республіки.
Сертифікат видається в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни протягом року.
У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, який підтверджує проведення двох вакцинацій.
Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.
У МОЗ додають, що громадянам, які не планують виїжджати за кордон, передбачено внесення інформації про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 в медичні документи пацієнта з видачею виписки з медичних документів з підтвердженням вакцинацій.
Сертифікат видається в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни протягом року.
У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, який підтверджує проведення двох вакцинацій.
Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.
У МОЗ додають, що громадянам, які не планують виїжджати за кордон, передбачено внесення інформації про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 в медичні документи пацієнта з видачею виписки з медичних документів з підтвердженням вакцинацій.
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