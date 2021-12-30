Білорусь буде видавати платні COVID-сертифікати

11:33 27 квітень Київ, Україна

МОЗ Білорусі буде видавати своїм громадянам, які бажають виїхати за кордон, платні "сертифікати про вакцинацію".

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я республіки.



Сертифікат видається в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни протягом року.



У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, який підтверджує проведення двох вакцинацій.



Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.



У МОЗ додають, що громадянам, які не планують виїжджати за кордон, передбачено внесення інформації про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 в медичні документи пацієнта з видачею виписки з медичних документів з підтвердженням вакцинацій.