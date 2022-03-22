Бекхеми продали своє життя Netflix

13:37 30 жовтня Київ, Україна

Сімейство Бекхемів підписало угоду з Netflix , згідно з якою справжнє життя зоряної пари, а також їхні архівні спогади ляжуть в основу серіалу в форматі телешоу.



Вважається, що телешоу буде зосереджене навколо нинішнього життя 45-річного Девіда, а за ним буде слідувати знімальна група. Також глядачі зможуть побачити ''веселі'' думки Девіда про перші дні його залицянь до Вікторії.



Уже відомо, що серіал починається з того, що Девід грає в футбол в саду за будинком зі своїм улюбленим батьком Тедом, і містить інтерв'ю та коментарі всієї родини.



Його колишні товариші по збірній Англії, Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид, в тому числі такі, як Роналду, Гері Невілл, Кріштіану Роналду і Раян Гіггз, також будуть представлені в проєкті.



"Сім'я Девіда - величезні архіватори, вони з гордістю документували його кар'єру з дитинства і зберегли всі вирізки зі старих місцевих газет", - сказав один з інсайдерів.



Передбачається, що серіал вийде в етер на початку 2022 року.



Девід і Вікторія, статок яких становить 769 мільйонів фунтів стерлінгів, одружилися 4 липня 1999 року. Пара - батьки синів Брукліна, 21 рік, Ромео, 18, Круза, 15, і дочки Харпер, 9 років.