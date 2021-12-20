Бейрут: проти демонстрантів застосували сльозогінний газ

09:28 10 серпень Київ, Україна

У неділю в Бейруті почалися масові заворушення. Демонстранти розібрали металеву загорожу і рушили до будівлі парламенту, де їх зустріли поліцейські.

Протестуючі зіткнулися з колоною поліцейських, яка вийшла на них з боку площі Пляс Етуаль, де знаходиться парламентський палац. Для захисту у правоохоронців були тільки пластикові щити.

Активісти вискакували з укриттів і закидали правоохоронців з близької відстані камінням. Кореспонденти з місця подій повідомили, бачили постраждалих в рядах поліцейських. Поранених швидко несли за колони торгових галерей і надавали допомогу.

В інших районах центру був застосований сльозогінний газ. Цікаво, що багато маніфестанти були готові до такого розвитку подій. У них були припасені протигази, які дозволяли їм залишатися на місці. Проте, велика частина протестуючих відступила в напрямку штаб-квартири партії Катаїб на іншій стороні площі Пляс де Мартир.

Вуличні сутички почалися в суботу і носили запеклий характер, за підсумками дня, як повідомила служба цивільної оборони, отримали поранення 490 осіб, в тому числі близько 70 поліцейських. Армійська прес-служба повідомила, що під час придушення заворушень у Бейруті отримали поранення 105 військовослужбовців, в тому числі вісім офіцерів.

Учасники протестного руху, підтримувані опозицією, вимагають відставки уряду технократів на чолі з Хасаном Діабі, проведення дострокових виборів і міжнародного розслідування вибуху в морському порту Бейрута 4 серпня.