Бейрут: на території зруйнованого порту спалахнула пожежа

15:04 10 вересень Київ, Україна

за три кілометри від гавані, за версією армії Лівану пожежа сталася на складі, де зберігалися мастила та покришки. Стовп вогню та диму в порту Бейрута видноЛівану пожежа сталася на складі, де зберігалися мастила та покришки.

За версією генерального директора ліванського Червоного Хреста, густий чорний дим над Бейрутом став результатом підпалу сміття в порту.

За даними ряду ліванських ЗМІ, пожежа розгорілася на місці одного з ангарів на території Duty Free.



На місце прибули пожежні частини та військові для локалізації пожежі.



Деякі ЗМІ повідомляють, що пожежі передував сильний вибух, а вогнем охоплені склади з нафтою та шинами. Також повідомляється, що пожежа розростається.



Пізніше в армії Лівану повідомили, що пожежа сталася на складі з мастилом і покришками.