Бейрут: на території зруйнованого порту спалахнула пожежа

Стовп вогню та диму в порту Бейрута видно за три кілометри від гавані, за версією армії Лівану пожежа сталася на складі, де зберігалися мастила та покришки.
За версією генерального директора ліванського Червоного Хреста, густий чорний дим над Бейрутом став результатом підпалу сміття в порту.
За даними ряду ліванських ЗМІ, пожежа розгорілася на місці одного з ангарів на території Duty Free.
На місце прибули пожежні частини та військові для локалізації пожежі.
Деякі ЗМІ повідомляють, що пожежі передував сильний вибух, а вогнем охоплені склади з нафтою та шинами. Також повідомляється, що пожежа розростається.
Пізніше в армії Лівану повідомили, що пожежа сталася на складі з мастилом і покришками.
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