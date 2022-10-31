Втеча росіян від мобілізації стимулювала економічне зростання в Грузії

19:16 31 жовтня Київ, Україна

Завдяки потоку росіян, зокрема, тих, хто біжить від мобілізації, за перші дев'ять місяців 2022 року кількість переказів з росії до Грузії збільшилася майже вчетверо щодо минулорічних результатів, досягнувши $1,135 млрд.

Про це повідомляє Нацбанк Грузії.



Сума надходжень із росії становила 40% припливу всіх коштів у Грузію з-за кордону.



Грошові та міграційні потоки стимулювали економічне зростання, яке за підсумками року перевищить 10%, повідомив президент Нацбанку Грузії Коба Гвенетадзе. Це оцінка уряду країни, який очікує зростання на 8,5%.

«Середньорічне економічне зростання за перші вісім місяців поточного року склало 10,3 відсотка. Відповідно прогноз економічного зростання в 2022 році підвищений до 10 відсотків, а середньорічний рівень економічної активності, ймовірно, перевищить свій потенційний рівень. Внаслідок цього посилилися інфляційні ризики, пов'язані з попитом, незважаючи на те, що це частково компенсується зміцненням обмінного курсу ларі внаслідок зовнішніх надходжень», — розповів Гвенетадзе.

Росія набагато випередила решту країн-«донорів». Так, перекази з Італії, де живуть і працюють тисячі громадян Грузії, і США за дев'ять місяців 2022 року збільшилися лише на 10-12%, до 317 млн і 234 млн доларів відповідно.



За даними грузинського Інституту розвитку свободи інформації (IDFI), з кінця лютого по 31 серпня 2022 року понад 45 000 росіян відкрили рахунки в комерційних банках Грузії. Загалом на цей час у грузинських банках відкрили рахунки понад 60 000. До кінця літа на цих рахунках виявилося загалом 1,88 млрд ларі (понад $680 млн). До початку війни ця сума дорівнювала приблизно 700 млн ларі (понад $250 млн).



З початком війни в Україні більшість країн СНД зафіксували різке зростання грошових переказів з росії. До Вірменії в травні росіяни відправили рекордні $266 млн — це вдвічі більше, ніж у березні. У Казахстані на перекази з росії у березні припадало 17,8% переказів. У травні їхня частка зросла до 66%, тоді як загальний обсяг збільшився майже вдесятеро — до $94,6 млн.