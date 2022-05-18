Бастилію окупували протестувальники - співробітники театрів і концертних залів

20:58 15 грудня Київ, Україна

Незгодні з новими карантинними обмеженнями працівники сфери культури вийшли на площу Бастилії.



Про це повідомляє Reuters.



У Парижі зібралися співробітники театрів, кінотеатрів, концертних залів. Протестувальники скандували гасла з вимогою відкрити об'єкти культури.



Згідно з розпорядженням влади країни, вони будуть закриті до 7 січня 2021 року.



На минулому тижні влада оголосила про пакет допомоги в 35 мільйонів євро сфері культури, але багато хто з учасників акції протесту сумніваються, що отримають підтримку з боку держави.



З 15 грудня у Франції в рамках боротьби з коронавірусом почала діяти комендантська година з 20.00 до 06.00 за місцевим часом.



За весь період пандемії в країні підтвердили понад 2 мільйони випадків зараження COVID-19. Від інфекції померли більше 50 тисяч осіб, а близько 200 тисяч - одужали.