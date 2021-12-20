Барбадос став республікою та вийшов зі складу Великобританії

08:51 30 листопад Київ, Україна

Карибська держава Барбадос відсьогодні перестає підкорятися британській королеві Єлизаветі II. У день 55-ї річниці незалежності від Великобританії Барбадос змінює статус – із конституційної монархії перетвориться на республіку. Попереду у мешканців острова – затвердження першого президента та ухвалення нової конституції. Як повідомляють Reuters і The Guardian, опівночі 30 листопада на площі Героїв у Бріджтауні спустили королівський прапор і оголосили про перехід Барбадосу до нового конституційного статусу.



Суддя та колишній посол Сандра Мейсон склала присягу на вірність своїй країні і стала першою президенткою Барбадосу. Сотні людей на мосту Чемберлен у столиці вітали нового главу країни. На площі пролунав національний гімн та салют із 21 гармати.



Від королівської родини на церемонію прибув спадкоємець престолу принц Чарльз. Як пише Reuters, він стояв похмуро, коли приспустили королівський прапор.





Створення цієї республіки пропонує новий початок. З найтемніших днів нашого минулого і жахливих часів рабства, що назавжди заплямило нашу історію, люди цього острова прокладали свій шлях з надзвичайною силою духу», – сказав принц Чарльз у промові.



Королева Єлизавета II надіслала Барбадосу вітання зі знаменним днем та побажала щастя, миру та процвітання.



Урочиста церемонія супроводжувалась барбадоською музикою та танцями, а політики виголошували про кінець колоніалізму. Крім того, церемонію відвідала барбадоська співачка Ріанна, якій надали статус Національного героя.



Барбадос здобув незалежність у 1966 році, однак, як у випадку з багатьма іншими колишніми колоніями Великобританії, королева залишилася офіційним главою держави.



Для оцінки можливості переходу в республіканську форму правління на Барбадосі в 1979 році було засновано так звану Комісію Коксу, але тоді вона дійшла висновку, що народ не бажає розлучатися з монархією.



Проте вже у 1998 році Комісія з перегляду конституції Барбадосу рекомендувала острову статус республіки, а тодішній прем'єр країни Фрейндель Стюарт відкрито заявив, що настав час зробити перехід від монархії до республіки.



Барбадос – одна з 16 країн, де Єлизавета II, як і раніше, залишається главою держави. Роль ця здебільшого символічна, навіть у самій Великій Британії.



Зміна статусу Барбадосу може сприяти обговоренню подібних пропозицій в інших колишніх британських колоніях, сувереном яких є королева Єлизавета, серед яких Ямайка, Австралія та Канада.



Останнім часом і Ямайка подумує про те, щоб самостійно обирати главу держави, принаймні, саме в цьому бачить пріоритетне завдання свого уряду прем'єр-міністр Ендрю Холнесс.