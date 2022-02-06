Барак Обама зайнятий публікацією мемуарів, книга вийде в середині листопада

Як повідомляє CNN, колишній президент США Барак Обама планує після виборів президента 2020 року опублікувати свої мемуари.
Книга зі спогадами Обами буде називатися "Земля обітована" і надійде в продаж 17 листопада.
В "Землі обітованій" я постараюся чесно розповісти про своє президентство, про сили, з якими ми боремося як нація, і про те, як ми можемо розв’язати наші розбіжності та змусити демократію працювати на всіх», - заявив Обама.
Книга вийде одночасно на 25 мовах. Паперова версія коштуватиме 45 доларів, а електронна 40 доларів.
Книга зі спогадами Обами буде називатися "Земля обітована" і надійде в продаж 17 листопада.
В "Землі обітованій" я постараюся чесно розповісти про своє президентство, про сили, з якими ми боремося як нація, і про те, як ми можемо розв’язати наші розбіжності та змусити демократію працювати на всіх», - заявив Обама.
Книга вийде одночасно на 25 мовах. Паперова версія коштуватиме 45 доларів, а електронна 40 доларів.
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