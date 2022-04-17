Барак Обама в своїй книзі пише: Путін побудував країну такою, "щоб її боялися, але не брали з неї приклад"

17:47 19 листопада Київ, Україна

У своїй книзі "Земля обітована" Барак Обама пише про те, що Путін побудував країну такою, "щоб її боялися, але не брали з неї приклад" і порівнює його політику з політикою кримінальних босів кінця 19 століття.



Про це говорить Radio Free Europe/Radio Liberty, нагадуючи, що перший том нових мемуарів колишнього президента США був опублікований 17 листопада.



У ньому він пише, що Путін нагадував йому сучасну версію тих корумпованих політичних босів, які керували містами США в кінці 19-го і на початку 20-го століть. Такі політики розглядали кумівство і хабарництво "як законні інструменти обміну".



"У такому світі безсовісність і зневага до будь-яких високих прагнень за межами накопичення влади не вважалися недоліками. Це були хороші якості", - пише в своїй книзі 44-ий президент США.



Він також зазначив, що Путін, який править Росією вже більше двох десятиліть, побудував країну такою, "щоб її боялися, але не брали з неї приклад".



У своїй книзі Обама згадує свою першу зустріч з Путіним в липні 2009 року на його дачі поблизу Москви.



"Зустріч повинна була тривати лише годину, але перші 45 хвилин говорив один тільки Путін і засуджував дії Америки по всьому світу. Обама зміг вставити слово лише на 45-ій хвилині. Суперечка в результаті тривала дві години", - описує фрагмент книги "Форбс".